Fluvia en Wapi bezegelen hun samenwerking

Hulpverleningszone Fluvia, die 14 gemeentes bedient in Zuid-West-Vlaanderen, heeft een officieel samenwerkingsakkoord ondertekend met de zone de secours Wallonie Picarde (Wapi) net over de taalgrens.

De overeenkomst past in de hervorming van de brandweerzones, maar eigenlijk werken beiden al langer samen, onder meer bij de grote brand in het slachthuis van Moeskroen, anderhalf jaar geleden. Fluvia snelt wel vaker de collega’s in Wallonië te hulp en dat gebeurt ook omgekeerd.

De twee hulpverleningszones zijn vergelijkbaar. Fluvia telt 14 gemeentes en 17 brandweerposten, WAPI 19 gemeentes en 14 posten. Jaarlijks betaalt de Waalse zone wel 25.000 euro aan Fluvia omdat die laatste net iets meer naar Wallonië trekt. Dat valt straks weg als de kazerne in Evregnies opent. Beide zones tellen elk zo’n 700 brandweermannen en dat zijn grotendeels vrijwilligers.