Fobe schuldig bevonden, maar geen bijkomende straf

De Pool werd immers in april 2007 al tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de moord op André Den Baes (42). Beide moorden werden in het najaar van 2004 in Merkem gepleegd.

In oktober 2004 trok Jean Hyde naar de woning van de beschuldigde in Merkem. Daar werd hij doodgeschoten, wellicht omwille van een geldkwestie. Het lichaam van de Gentenaar werd pas in april 2012 ontdekt. Het lag opvallend genoeg vlak voor de woning van Fobe begraven. Ondertussen was André Den Baes in 2004 in dezelfde straat in Merkem om het leven gekomen. Christian Fobe probeerde hem dood te schieten en bracht hem uiteindelijk met een messteek om het leven. De beschuldigde ging aan de haal met 30.000 euro en de BMW van Den Baes, maar kon een maand later in Oostenrijk ingerekend worden. Eind april 2007 werd hij voor de moord op Den Baes tot levenslange opsluiting veroordeeld. Tijdens het proces schoof Fobe de moord op Hyde in de schoenen van zijn andere slachtoffer. De jury oordeelde dat het verhaal van de beschuldigde volstrekt ongeloofwaardig is. Het is immers zelfs nooit gebleken dat Jean Hyde en André Den Baes elkaar überhaupt kenden.

Bij het bepalen van de strafmaat moest rekening gehouden worden met de eerdere veroordeling van Fobe. "In de voorliggende zaak blijkt sprake te zijn van een samenloop van misdaden", klonk het in het arrest. Het hof en de jury stelden vast dat beide misdaden door dezelfde dader achtereenvolgens werden gepleegd.