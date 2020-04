Focus-wtv.be massaal bezocht tijdens ‘lockdown-light’

Ondertussen zitten we al meer dan een maand met z’n allen in ons kot. Dat de coronacrisis iedereen beroert, zien we ook in onze websitecijfers. Nog nooit werd de Focus en WTV-website zo massaal bezocht. Op een piekdag haalden we 162.000 unieke bezoekers, viermaal meer dan normaal.

Al meer dan een maand brengen we dagelijks nieuws over de coronacrisis vanuit West-Vlaanderen. Nieuws en getuigenissen vanuit het ziekenhuis, de impact op de West-Vlaamse horeca en economie en uiteraard ook de warme verhalen uit onze provincie.

Op de kijkcijfers hebben we momenteel nog geen zicht, maar dat u online massaal de weg naar onze website vindt, is ondertussen wel al duidelijk. Het aantal bezoekers op onze website is meer dan verdubbeld in vergelijking met maart vorig jaar.

In maart 2020 bereikten we gemiddeld net geen 80.000 unieke bezoekers per dag en werden onze video’s meer dan 500.000 keer bekeken. In de eerste week van de lockdown light surften dagelijks zelfs meer dan 100.000 mensen naar onze website. Vrijdag 20 maart was een absolute piekdag met zelfs 162.000 unieke bezoekers. Ter vergelijking: het gemiddeld aantal unieke bezoekers in maart 2019 lag op 35.000.

Ook via onze smartphone app en onze Facebookpagina zien we een veel groter bereik.

Impact op werking redactie

Uiteraard heeft de coronacrisis ook een grote impact op onze werking. Dagelijks komen slechts een handvol journalisten nog op de redactie werken. Alle beeldmateriaal wordt via 4G-verbindingen naar de redactie doorgestuurd en er wordt in teams gewerkt. Journalisten op pad, die mensen interviewen en beelden schieten, en journalisten op de redactie, die de input verwerken tot afgewerkte reportages voor het nieuws.

