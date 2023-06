FOD Financiën helpt met belastingaangifte in Veurne

Voor velen blijft het invullen van de belastingbrief een moeilijke klus. Daarom organiseren ze in tal van steden en gemeenten afspraakmomenten waarbij medewerkers van de FOD Financiën helpen om de aangifte in te vullen.

Het belastingformulier telde nooit méér codes dan dit jaar: 843 om precies te zijn. Er zijn dan ook heel wat nieuwigheden. Zo staan de inkomsten van de man niet meer standaard in de linker kolom, wel die van de oudste. Dat maakt het niet makkelijker om de brief correct in te vullen. In Dienstencentrum de Zonnebloem in Veurne kunnen mensen daarom op afspraak samen met de FOD Financiën hun belastingaangifte online doen.

Nog tot 15 juli via Tax-On-Web

Ook in andere steden en gemeenten kan je terecht voor hulp, al zijn die plekken beperkt. Raak je er toch niet aan uit, dan kan je nog tot eind deze maand bellen naar een medewerker van de fiscus. Voor wie de belastingbrief zelf online wil invullen, kan nog tot 15 juli terecht via Tax-On-Web.