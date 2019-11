Foie Gras op het menu? Haatmails en slechte recensies

In een Facebookbericht maakte het restaurant bekend dat het het slachtoffer geworden is van een haatcampagne van een groep vegetariërs en veganisten. De reden waarom het restaurant geviseerd wordt is een gerecht op hun menukaart: de Bekegemse foie gras. Uitbaters Els Pylyser en Ludwig De Langhe kregen de laatste dagen tientallen haatmails en slechte recensies van mensen die het niet eens waren met hun menukaart.

(Lees verder onder de foto)

Alleen kwaliteitsvolle producten

Na hun actie van afgelopen week bij de eendenboerderij in Bekegem bij Ichtegem, gingen de actievoerders op zoek naar afnemers van hun producten. Op die manier kwamen ze terecht bij Phare de Vie. Toch blijft het koppel achter de boerderij en zijn producten staan. In het restaurant worden enkel kwaliteitsvolle producten geserveerd, en daar hoort volgens hen ook de Bekegemse foie gras bij.