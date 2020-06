Fonds vergoedt kleine schade door transmigranten

De stad Brugge en het havenbestuur tellen samen 20.000 euro neer om schade of inbraken te vergoeden. Slachtoffers kunnen maximum 500 euro krijgen. Veel schadegevallen zijn het gevolg van kleinere delicten zoals een fietsdiefstal of een deur of raampje dat stuk is na een inbraak. Wie niet op een verzekering kan rekenen, krijgt dus een vorm van tegemoetkoming.

De coronacrisis veroorzaakt intussen een historisch dieptepunt in transmigratieproblemen rond de haven. Maar de politie beklemtoont dat ze de strijd tegen transmigranten in Zeebrugge niet opgeeft. Er wordt nog steeds dagelijks gecontroleerd en de inspanningen worden zelfs opgevoerd.