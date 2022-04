Food Waste Awards: drie West-Vlaamse initiatieven in de finale

Food Winners Brugge is een van de finalisten van de Food Waste Awards 2022 in de categorie lokale besturen. Het gaat dan om projecten tegen voedselverspilling die door een gemeente of stad worden opgestart. Denk aan een bewustwordingscampagne rond huishoudelijke voedselverspilling, een meting van de afvalverwerking, ondersteuning van de zorgsector om minder te verspillen.

Food Winners Brugge

Brugge is het project in 2019 gestart om voedselverlies thuis met minimum 30 procent te verminderen en zo ook de CO 2 -uitstoot te beperken. “Met slimme tips en handige tricks bespaarden 50 ambassadeurs en 512 Brugse huishoudens tijdens de eerste editie van Food Winners Brugge al bijna 20.000 kilogram voedsel, goed voor een besparing van 83.383 euro en een CO 2 -vermindering van minstens 31.459 kg", zegt Minou Esquenet, schepen van Klimaat en Energie.

"Dit jaar willen we met Food Winners Brugge nog een stap verder gaan door niet 500, maar 5.000 mensen te overtuigen om deel te nemen. Als 5.000 mensen 30 procent minder verspillen, dan besparen we samen tot 56 ton voedsel.”

Oostendse centrale keuken

Brugge moet het in dezelfde categorie opnemen tegen Oostende. De centrale keuken van de stad kookt dagelijks zo'n 2.300 maaltijden voor kinderdagverblijven, ziekenhuizen en woonzorgcentra. In 2021 heeft de stad beslist om het voedselverlies in kaart te brengen.

Het actieplan zorgde na een half jaar al voor 35.000 kg minder afval. Dat staat gelijk aan een besparing van bijna 50.000 euro.

Streekproducten van hopscheuten

In de award voor voedingsbedrijven staat het maatwerkbedrijf Sowepo uit Poperinge. In de categorie staan drie bedrijven die grondstoffen verwerken tot een verkoopbaar levensmiddel en daarbij inspanningen leveren om voedselverspilling tegen te gaan.

Bij Poperinge denken velen onmiddellijk aan hoppe en bier. Maar de hopscheuten zijn ook een delicatesse in de regio. Zo goed dat het maatwerkbedrijf Sowepo er al tien jaar lang streekproducten van maakt. Ook de delen die we normaal weggooien, worden gebruikt.

Stemmen voor je favoriete project kan tot en met 11 mei. Op 12 mei kennen we de winnaars.