'Food Winners' tegen voedselverspilling in Brugge

Ambassadeurs zullen mede-inwoners bewust maken van voedselverspilling door middel van workshops, sociale media en een online platform. Het project loopt drie jaar lang en kost 120.000 euro.

Drie fases

"Een derde van al het voedsel dat geproduceerd wordt eindigt in de afvalbak. Wij willen er werk van maken daar komaf mee te maken", vertelt schepen van Energie en Klimaat Minou Esquenet. In het eerste jaar zullen er 50 ambassadeurs aangesteld worden. Zij krijgen de nodige vaardigheden aangeleerd om minder voedsel te verspillen. Daarbij is er ondersteuning voorzien via workshops, sociale media en een online platform.

In de tweede fase in 2021 zal de groep uitgebreid worden naar 500 Bruggelingen die samen met de ambassadeurs een pact zullen sluiten rond het verminderen van hun voedselverlies. Daarmee wil de stad het voedselverlies bij die groep met 30 procent verminderen.

In de derde en laatste fase wil de stad zo'n 5.000 Bruggelingen bereiken. Ook daar moet het voedselverlies dalen met 30 procent. "Indien we erin slagen bij deze grote groep onze doelstelling van 30 procent reductie van voedselverlies te behalen, zullen we maar liefst 156 ton CO2 bespaard hebben", vertelt Esquenet.