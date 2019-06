Foorkramers veroordeeld na arbeidsongeval Nieuwpoort

Het onderzoek wees uit dat de stekker van de verlichting tussen een kabel en het kabelwiel was beland. Daardoor was het evenwicht zoek en knapte een andere kabel. Bij een latere controle bleek ook dat de kabels niet goed waren vastgemaakt met bouten.

Volgens het arbeidsauditoraat waren de foorkramers duidelijk verantwoordelijk voor de onveilige situatie. "De slachtoffers kregen helemaal geen instructies rond veiligheid. De beklaagden lieten te veel aan het toeval over", zei Filiep De Ketelaere. De man van 37 uit Destelbergen werd in 2007 en 2015 al veroordeeld voor arbeidsongevallen. Voor hem vorderde het openbaar ministerie 12.000 euro geldboete. Een Nederlandse foorkramer van 43 had nog een blanco strafblad en kreeg 7.200 euro boete voor zijn aandeel in de feiten.

De beklaagden stelden dat het om een spijtig ongeval ging en vroegen de vrijspraak. Ondertussen deden ze volgens de verdediging wel investeringen om veiliger te kunnen werken.

