Footloose in première in kursaal Oostende

In Oostende is gisteravond de musical Footloose in première gegaan in het kursaal.

Het is de eerste keer dat de musical te zien is in ons land. Het gaat om de musicalversie van de iconische film met Kevin Bacon uit 1984. Die speelt de rol van een jonge tiener die naar een stadje verhuist waar muziek en dans verboden is. Eén van de hoofdrollen is weggelegd voor Garreth Gates, bekend van Idol in de UK. De voorstellingen lopen nog tot en met 6 augustus.