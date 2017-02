Forse daling van inbraken in PZ Het Houtsche

Het aantal inbraken in woningen en bedrijven is in de politiezone Het Houtsche (Beernem - Oostkamp - Zedelgem) spectaculair gedaald.

Inspanningen om die te voorkomen werpt voor het derde jaar op rij vruchten af. In de zone is het aantal woninginbraken gedaald van 93 naar 73, een daling met ruim 21%. Ten opzichte van 2014 gaat het zelfs om een halvering. De daling is het grootst in Zedelgem. Ook het aantal inbraakpogingen is verminderd.

Bedrijven

Het aantal inbraken in bedrijven en handelszaken kende een gelijkaardige tendens. In de zone zijn ze afgenomen met 35 %. Dat is onder meer te danken aan de introductie van WhatsApp in bedrijventerreinen en bij handelaars.

Inbraakgevoelige zone

Het Houtsche is een zone met een hoog inbraakrisico, want de betrokken gemeenten bevinden zich dicht bij de autosnelweg. De af- en opritten zijn zeer geliefd bij rondtrekkende dadergroepen. Daarom blijft de aanpak van woninginbraken prioriteit nummer 1.