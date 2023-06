Forse geldboete voor dodelijk arbeidsongeval bij Cantillana

Het ongeval deed zich op 5 september 2020 voor in de Harelbeekse vestiging van Cantillana. Een 61-jarige arbeider stelde een technisch probleem vast met een machine die automatisch producten op een pallet stapelt. Twee collega's kwamen ter plaatse om herstellingswerken uit te voeren aan de aanvoerband boven de machine. Ze wisten niet dat het slachtoffer zelf in de machine was gekropen. Toen de liftkoker weer in werking werd gesteld, raakte de zestiger daardoor gekneld in de lift van de palletiseermachine. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Hele reeks veiligheidsinbreuken

Het arbeidsauditoraat stelde een hele reeks veiligheidsinbreuken vast. Zo was er een gebrek aan preventie, werd er geen risicoanalyse uitgevoerd en kregen de werknemers geen schriftelijke instructies over hoe ze met de machine moesten werken. Ook de machine zelf voldeed niet aan alle voorschriften. Daarbij werd gewezen op een probleem met de veiligheidsschakelaar van de liftdeur en op de gebrekkige veiligheidskooi rond de machine. Bovendien had Cantillana door regelmatige controles uit te voeren, moeten weten dat het personeel bepaalde veiligheidsmechanismen omzeilde.

De verdediging ontkende niet dat er sprake was van onopzettelijke doding, maar vroeg wel voor enkele andere inbreuken tevergeefs de vrijspraak. Daarnaast werd vooral opgemerkt dat het bedrijf ondertussen heel wat inspanningen deed om het veiligheidsbeleid te verbeteren. Met de nabestaanden van het slachtoffer werd bovendien een minnelijke regeling getroffen.

