Forza Lampaert maakt volksfeest van BK in Ingelmunster

De start en aankomst van het Belgisch kampioenschap mogen dan wel in Izegem liggen, Ingelmunster wordt al even wielergek op 25 juni. "Op het markplein van Ingelmunster gaan we hier een groot supportersdorp doen, een beetje zoals twee jaar geleden met het BK Tijdrijden hier," zegt Heide Vandekerckhove van Forza Lampaert. "Nu gaan we een echt supportersdorp met kinderdorp organiseren."

Twee jaar geleden was Ingelmunster helemaal in de ban van het wielrennen, toen Yves Lampaert hier het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden won. "Hij zal zich ongetwijfeld willen tonen," zegt supporter Bert Vanwynsberghe. Ik zie dat wel gebeuren dat hij daar zo passeert en dat hij alleen zal weg zijn."

Familiefeest

Hoe dan ook, de wielerkoorts stijgt in Ingelmunster en het centrum wordt op 25 juni afgesloten voor het verkeer. "De bedoeling is dat de mensen op hun gemak hun kinderen kunnen meebrengen en dat we op een veilige manier alles kunnen organiseren," garandeert burgemeester Kurt Windels.

Bekijk ook: