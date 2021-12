Fossielzoeker vindt unieke walrustand op strand Knokke-Heist

Hij trof er een fossiele tand van een walrus, het derde exemplaar ooit gevonden op een Belgisch strand. "Ik zag onmiddellijk dat dit geen alledaagse vondst was en dacht aanvankelijk aan de tand van een nijlpaard. Maar navraag bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en bij Nederlandse topexperten gaf al snel uitsluitsel. Ik was de gelukkige vinder van een tand van een lang geleden gestorven walrus”.

Walrussenkerkhof in Het Scheur

In 1993 werd een tandfragment gevonden langs de oostelijke dam van de haven van Zeebrugge. Ook op het strand van Mariakerke bij Oostende werd een tandfragment gevonden in het verleden. Het blijft de vraag of de tand ter plaatse uit de ondergrond is opgewerkt, aangespoeld is aangevoerd is bij zandopspuitingswerken. "Een argument voor het laatste zou de aanwezigheid kunnen zijn van een recent ontdekt ‘walrussenkerkhof’ voor de kust van Zeebrugge ter hoogte van de vaargeul ‘Het Scheur’," zegt Jan Seys van het VLIZ. "Het Scheur en omgeving (met resten van minstens 50-100 dieren) is goed voor ongeveer de helft van alle vondsten van walrusskeletdelen in de Noordzee. De precieze ouderdom van deze botten is niet gekend, maar naar alle waarschijnlijkheid leefden de walrussen hier wanneer eilanden voor onze kust voorkwamen, in een periode nog voor de piek van de laatste ijstijd was bereikt."

Ook nu nog leven walrussen in grote kolonies in het hoge Noorden. Ze doen zich nabij de ijskappen te goed aan schelpdieren en troepen samen op eilanden in de buurt.