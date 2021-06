Het café De Zwerver dompelt hun bezoekers onder in de muziekgeschiedenis van hun club. Op de foto's is onder andere Wouter De Backer te zien, beter bekend als Gotye. De Bruggeling werd wereldberoemd met zijn single Somebody That I Used to Know. Dat nummer telt ondertussen meer dan 900 miljoen streams op Spotify. Maar voor hij doorbrak bij het grote publiek was hij dus al te zien in De Zwerver.