Fotoboek Stijn Streuvels gepubliceerd

Vandaag is het 150 jaar geleden dat Stijn Streuvels geboren werd. Hij was een van de grootste Vlaamse schrijvers van zijn tijd. Daarnaast was hij ook een getalenteerd amateurfotograaf . De auteur heeft een uitgebreid fotoarchief nagelaten, dat nu gepubliceerd is als een fotoboek.

Auteur Stijn Streuvels maakte heel wat foto’s van zijn familie, vooral in de omgeving van het Lijsternest in Ingooigem. Hij fotografeerde vooral mensen, die later soms model stonden voor de kleurrijke figuren in zijn romans. Streuvels volgde de evolutie van de fotografie op de voet. Met primitieve zelfgemaakte camera’s maakte hij zijn eerste foto’s. Kort na 1900 kocht hij zijn eerste camera. De schrijver nam veel fotoreeksen.

Letterhuis Antwerpen

Zelfs in het buitenland fotografeerde hij veel landschappen en huizen. Zijn indrukwekkende fotocollectie, waar­onder honderden glasnegatieven uit de vroegste periode, wordt nu aan het publiek voorgesteld in het Letterenhuis in Antwerpen. Het boek ‘Stijn Streuvels Fotografisch Werk’ is verschenen bij de uitgeverij Hannibal.