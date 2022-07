Fotograaf Helmut Newton geeft zich bloot in Heist

De expositie ‘Legacy’ over fotograaf Helmut Newton loopt deze zomer in de zaal Ravelingen in Heist. Meer dan 300 foto’s van de Duitser, die bekend was om zijn werk voor modebladen, staan tentoongesteld.

Helmut Newton werd in 1920 geboren in Berlijn en stierf in 2004. Hij geldt als een pionier in de modefotografie en was in dienst bij beroemde modebladen waaronder Vogue. In zijn persoonlijke stijl beeldde hij geregeld naakte vrouwen af, maar ook kleren zijn te zien op de foto’s in de expo. In de jaren 50 en 60 vond hij het genre modefotografie heruit en moesten van hem klassieke studiobeelden ruimen voor scenografie.

De legende in de wereld van de gevoelige plaat wist ook tal van bekendheden te fotograferen. Onder andere Mick Jagger, Catherine Deneuve en Andy Warhol passeerden de revue. De foto van Warhol toont de kunstenaar schijnbaar overleden, maar eigenlijk gaat het om een modebeeld. De Amerikaan draagt ook een jas van Yves Saint Laurent dat in een Frans modeblad is verschenen.

Wie de tentoonstelling ‘Legacy’ wil bewonderen, kan nog tot en met 25 september terecht in de gloednieuwe zaal Ravelingen, vlakbij het station van Heist.