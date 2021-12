Fotografen verdringen elkaar voor zeldzame Ross' meeuw

De Ross’ meeuw broedt normaalgezien in Noord-Oost-Siberië. Maar begin deze maand dook de meeuw voor het eerst op bij ons, op het westerstaketsel van Nieuwpoort. De meeuw verdween dan even, maar sinds een week is ze weer dagelijks te zien tussen beide staketsels in Nieuwpoort.

En dat brengt heel wat natuurfotografen en vogelliefhebbers op de been. Het is drummen om de Ross’ meeuw op de gevoelige plaat vast te leggen. Wie dat kan, heeft een unieke foto beet, want de Ross’ meeuw is uiterst zeldzaam.

Ze lijkt op een dwergmeeuw, maar is iets groter. Ze heeft langere, spitsere vleugels en een lange, wigvormige staart. Volwassen exemplaren hebben een scherp afgelijnd zwart halsbandje en de onderdelen daarvan hebben een dieproze tint. En zoals je kan zien op de foto van Luc David op Facebook: de Ross’ meeuw is duidelijk niet mensenschuw.

