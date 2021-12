Fotoreeks rond overleden tante bekroond

Fotograaf Bart Moeyaert uit Kortrijk heeft met z'n fotoreeks 'Is dit het nu?' de prijs voor sociale fotografie gewonnen van Links Plus en het jaarboek Snoecks.

Hij maakte foto's van z'n tante Denise die op 90-jarige leeftijd stierf aan corona in RVT 't Hooge in Kortrijk. De beklemmende foto's tonen heel subtiel de rauwe werkelijkheid. Bart Moeyaert: "Door corona zijn de foto’s genomen in de besloten ruimte van de kamer van tante Denise. De kracht zit hem dan ook in de details. Een stil leven op een nachttafeltje. Een zicht in de badkamer. Tante Denise die TV kijkt, twee flessen water, een kadertje aan de muur. De foto van haar overleden dochtertje. Tante Denise met wafel. Ze was altijd ernstig. Ik heb haar eigenlijk nooit echt zien lachen. Dat heeft misschien ook te maken met haar jeugd, de oorlog het verlies van haar dochtertje."

En dan het einde. Denise krijgt corona en de laatste uren schuiven dichter bij. De zuurstoffles en een laatste Elixir d'Anvers. De fotoreeks toont echt de werkelijkheid zoals ze is. Bekijk ze hier.