Francesco Vanderjeugd geen kandidaat-voorzitter meer van Open VLD

Daarmee zijn de spanningen tussen de politieke vader en zoon uit de lucht nadat Vanderjeugd zich in juni verrassend kandidaat stelde om voorzitter te worden van Open VLD. De hele zomer lang was de verstandhouding zoek maar nu zijn de plooien gladgestreken. Bart Tommelein: “We hebben geen ruzie gehad. Toen Francesco zijn kandidatuur aankondigde was ik wel bezorgd. Ik denk dat we elkaar nu opnieuw hebben gevonden. We gaan onze krachten bundelen ten goede van de partij. Het gaat niet om de pikorde. We hebben elkaar gevonden en zijn complementair."

Vanderjeugd krijgt belangrijke rol

Als Bart Tommelein het haalt, krijgt Vanderjeugd een belangrijke rol in de partij. Francesco Vanderjeugd: “Er is mij niets beloofd tenzij met hem een team vormen en het uiterste uit de kan halen om onze partij op de kaart te zetten.” Tommelein: “Ik denk dat als we ons beiden tot het bittere eind kandidaat hadden gesteld, we door de verdeling van West-Vlaanderen het niet gehaald hadden. Door samen te werken, maken we onze kansen groter.” Of Bart Tommelein, die ook burgemeester is van Oostende, het haalt en Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden, in de vreugde deelt, weten we eind maart.