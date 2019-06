Francesco Vanderjeugd kandidaat-voorzitter Open VLD

Of z’n snelle kandidatuur nu de ambitie van z’n mentor Bart Tommelein als mogelijke voorzitter doorkruist, is maar de vraag. ”Als je mentor bent steun je iemand. Ik zou m’n kandidatuur niet meteen intrekken. Het zou jammer zijn als we in West-Vlaanderen verdeeld naar de verkiezingen gaan. We moeten de persoonlijke profileringsdrang aan de kant zetten in het belang van de partij," besluit Vanderjeugd.

Er is dus, met Francesco Vanderjeugd, al één kandidaat bekend. Afwachten wie de anderen zijn.

