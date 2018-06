Francken wil groter asielcentrum in Poelkapelle, gemeente weigert

De Regie der Gebouwen had in opdracht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een uitbreiding ingediend. Het doel hiervan was het plaatsen van tijdelijke opvangvoorzieningen (een gedeeltelijke regularisatie), het uitbreiden van blok B en het verbouwen van blok A. In het totaal gaat dit om 132 extra slaapplaatsen (= +50%) in container-units waarvan de helft er al staat zonder vergunning.

Schepen Frank Gheeraert: “Staatsecretaris Francken is van plan om nog dit jaar negen asielcentra die tijdens de migratiecrisis werden geopend, te sluiten. In totaal verdwijnen daarmee 2.854 plaatsen. Hoofdreden voor deze sluitingen is de gedaalde asielinstroom ‘waardoor er ruimte is om verder in te krimpen en kosten te besparen….’ niet in Poelkapelle dus. Gelukkig is Langemark-Poelkapelle sinds een paar jaar ontvoogd en beslissen we daar nu zelf over. Ik heb de aanvraag voor de uitbreiding niet goedgekeurd. Het voltallige college is samen met mij van oordeel dat een permanente uitbreiding niet kan.”