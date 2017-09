Francky Dury wil niet wanhopen na zware nederlaag

Essevee ging in eigen huis pijnlijk met 1-5 ten onder tegen het Franse Nice. "Maar ik ben niet ontgoocheld in mijn spelers, Nice was van een niveau dat we in de Belgische competitie niet gewoon zijn", verklaarde trainer Francky Dury na afloop. "We begonnen goed aan de match en toonden de juiste ingesteldheid", oordeelde Dury. "Maar we scoren helaas niet als eerste, en slikken dan een spijtige tegengoal. De 0-3 ruststand was erg pijnlijk, maar ik ben fier op de reactie van mijn spelers na de pauze. We scoorden verdiend de 1-3, al kregen we toen ook weer te snel een vierde treffer tegen."

"Ondanks de zware nederlaag ben ik echt niet teleurgesteld in mijn team", vervolgde Dury. "Ik vond het zeker niet doorslecht. Vergeet niet dat Nice een topteam is, dat voetbalt op een manier die wij in de vaderlandse competitie niet gewoon zijn. Ik hoop dus dat deze 1-5 bij mijn spelers niet blijft hangen, want dat hoeft niet. We moeten lessen trekken uit dit verlies en ons klaarstomen voor de competitiepartij van zondag tegen Moeskroen."