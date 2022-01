Frank Casteleyn nieuwe burgemeester van Jabbeke

Frank Casteleyn, eerste schepen, is de nieuwe burgemeester van Jabbeke. Normaal zou Hendrik Bogaert de fakkel overnemen van huidig burgemeester Daniël Vanhessche, maar dat is dus niet het geval.

Casteleyn is al tien jaar schepen bij Jabbeke. Deze legislatuur bevoegd voor Burgerlijke Stand, Feestelijkheden, Ruimtelijke Ordening, Communicatie, Bibliotheek en Erfgoed. De politicus is lid van CD&V.

Daniël Vanhessche zit al ettelijke jaren in de politiek. Daarom blijft hij nog even aan boord, maar heeft hij geen zetel in het schepencollege. Die plaats gaat naar Wim Vandenberghe uit Zerkegem.

Op zijn facebookpagine krijgt kersvers burgemeester Frank Casteleyn alvast veel succeswensen: "Proficiat burgemeester, je vele stemmen en je harde werken werden volledig terecht beloond. Veel succes als eerste burger van Jabbeke", schrijft een burger.