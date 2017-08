Frank Vandevoorde niet langer schepen

Vanaf vandaag neemt Dolores David zijn mandaat als schepen over. Vandevoorde was ook 15 jaar lang OCMW-voorzitter in Brugge en trok als sp.a-lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

"Ik heb een en ander meegemaakt in die 36 jaar. Ik heb de tijd van meegemaakt dat Frank Van Acker burgemeester was, maar niet als uitvoerend mandataris. Met burgemeester Patrick Moenaert ben ik OCMW-voorzitter geweest. En nu heb ik Renaat Landuyt meegemaakt. Dat waren drie verschillende stijlen. Dat verwondert niet want het gaat om drie verschillende personen."

"Ik zou als enige tip aan mijn opvolger willen zeggen: denk altijd goed na over wat je beslist en doet. Niet meer dan dat. Gebruik je gezond verstand altijd en laat je niet meeslepen door de media."