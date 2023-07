Frankrijk stuurt plannen voor windmolenpark voor kust Duinkerke niet bij

De Raad van State in Frankrijk gaat niet in op een vraag van ons land om het plan voor een windpark voor de kust van Duinkerke te schrappen. Volgens ons land zijn de 46 turbines te hoog en bedreigt het park onze scheepvaartroutes.

Onze regering is niet tegen zo'n park maar het zou 5 kilometer verderop moeten komen.

De windturbines zoals Frankrijk ze wil zouden te dicht bij onze stranden liggen. Nieuwpoort, Koksijde en De Panne vrezen dan ook voor hun zeezicht. Daarnaast verliest de Oostendse haven ook een cruciale doorgangsweg voor ferry's. Naast de rechtszaak diende ons land eerder ook al een klacht in bij de Europese Commissie, omdat Frankrijk ons land niet consulteerde over de plannen voor het park en de rechten van ons land zo zou geschonden hebben. Het gaat om een procedure die nog maar zelden gebruikt is in de Europese Unie.

Op het kabinet van minister Van Quickenborne klinkt het nu dat ze kennis hebben genomen van het arrest, maar ze beklemtonen ook dat onze regering nog altijd in gesprek is met Frankrijk om alsnog tot een gedragen oplossing te komen.

