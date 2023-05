Franky Demon en CD&V willen een nationaal toegangsverbod voor amokmakers in recreatiedomeinen

Net als de voorbije jaren, duiken er met het eerste warme weer opnieuw problemen op met jongeren die amok maken in de recreatiedomeinen. De provincie Oost-Vlaanderen kwam al met maatregelen. Bezoekers moeten vanaf 1 juni hun identiteitskaart tonen en wie zich misdraagt, zal de toegang kunnen worden ontzegd in de hele provincie.

Niets belet de amokmakers echter om daarop een andere provincie op te zoeken. CD&V kwam daarom vorig jaar al met een voorstel voor een nationaal toegangsverbod. Na juridische adviezen bleek dat echter te zwak.

"We kregen de raad om ons te baseren op bestaande wetgeving", zegt initiatiefnemer Franky Demon, schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en sport in Brugge. "We hebben daarom deze keer de voetbalwet als uitgangspunt genomen." In die voetbalwet is ook de mogelijkheid van een nationaal stadionverbod opgenomen. Dat wordt nu gekopieerd naar de recreatiedomeinen. Er is voortaan ook sprake van gedifferentieerde straffen. Iemand die over de omheining klimt, zal bijvoorbeeld een lichtere straf krijgen dan iemand die een steward aanvalt.

CD&V hoopt het wetsvoorstel volgende maand te kunnen indienen in de Kamer.