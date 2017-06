Franky Devos leidt kunstinstelling Vooruit

Devos was tien jaar lang algemeen directeur bij kunstencentrum Buda in Kortrijk. Hij bouwde Buda uit tot een belangrijke residentieplek voor kunstenaars en is één van de bezielers van het grensoverschrijdende festival Next. Die ervaring zal goed van pas komen als coördinator van De Vooruit in Gent.

De Vooruit werd onlangs erkend als kunstinstelling en moet zich nu ook gaan toeleggen op creatie. Devos werkt nog tot midden september deeltijds in de kantoren van Buda. Daarna trekt hij de deur volledig achter zich dicht.