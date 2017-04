De burgemeester van Boeschepe, net over de grens met Poperinge, maakt zijn beklag over Belgen die de grens over trekken om van hun afval af te geraken.

Volgens de man is het sluikstorten in zijn gemeente een echte plaag. Tot nu toe werd in het afval al enkele keren documenten gevonden die leiden naar een Belgisch adres. Landgenoten dumpen hun afval ook in Franse containers. Terwijl West-Vlamingen een bepaalde som moeten betalen per huisvuilzak, wordt de belasting op afval in Frankrijk geregeld via een gemeentelijke taks.