Franse schenkt 250 oorlogsbrieven aan In Flanders Fields Museum

Een Zuid-Franse familie heeft zaterdagochtend bijna 250 brieven uit de Eerste Wereldoorlog geschonken aan het In Flanders Fields Museum in Ieper. Het gaat om de uitvoerige briewisseling tussen twee broers, Ernest Cazeneuve, soldaat een front en Alfred.

Tijdens het opruimen van haar ouderlijke woning ontdekte Aurore Fauré-Cazeneuve op 21 mei 2021 bijna 250 oorlogsbrieven. Het gaat om de brieven die haar grootvader Ernest Cazeneuve en haar grootoom Alfred Cazeneuve tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het thuisfront schreven. Op die manier kreeg de vrouw een unieke blik op het oorlogsverleden van haar familie. In de witruimtes ontdekte ze zelfs verborgen boodschappen. In onzichtbare inkt schreef Ernest Cazeneuve over zijn plannen om te ontsnappen nadat de Duitsers hem gevangen namen nabij Dikkebus. Uit veiligheid schreef hij de onzichtbare tekst ook in het dialect en in spiegelschrift.

Aurore Fauré-Cazeneuve had in eerste instantie de bedoeling om zelf een tentoonstelling rond de brieven op te zetten. In het najaar van 2022 bracht ze echter een bezoek aan de streek van Ieper en uiteraard het In Flanders Fields Museum. Naar aanleiding van die ervaring besliste ze om de originele collectie aan het museum te schenken.