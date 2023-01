Franse suikergroep betaalt zware schadevergoeding voor vervuiling Schelde

De Franse suikergroep Tereos is donderdag in Rijsel veroordeeld tot een boete van 500.000 euro en een schadevergoeding van meer dan 9 miljoen euro voor de vervuiling van de Schelde in 2020.

De vervuiling, die reikte tot in West-Vlaanderen, veroorzaakte de dood van tonnen vis. Het Waals gewest, één van de burgerlijke partijen, krijgt 8,86 miljoen euro voor de aangerichte "ecologische schade", zo besliste de correctionele rechtbank. Er werd gewezen op de "nalatigheid" van Tereos bij het onderhoud van een dijk.

In de nacht van 9 op 10 april 2020 deed zich een dijkbreuk voor bij Tereos in Thun-Saint-Martin, waardoor meer dan 100.000 kubieke meter bietenbezinksel in de Schelde stroomde. De moddervervuiling onttrok massaal zuurstof aan het Scheldewater, wat duizenden vissen het leven heeft gekost. In België werd 50 tot 70 ton dode vis gevonden, in Frankrijk 13,25 ton.

