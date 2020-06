Franse tabaks- en benzinetoeristen terug van weggeweest

Nu de landsgrenzen terug open zijn is het ook in Adinkerke bij De Panne drukker.

Fransen komen er benzine tanken of tabak kopen, want in eigen land is dat duurder door hogere accijnzen. Het aantal klanten is te vergelijken met de situatie voor de lockdown. Maar voor de handelaars daar betekent het wel een wereld van verschil, want bij veel shops bestaat 90% van hun cliënteel uit Fransen. En ze hebben de afgelopen maanden een enorm omzetverlies geleden.

Uitbaatster Capucine Pruvost: "Het is nu iets drukker dan, voorheen maar we denken dat de toestand vlug zal normaliseren. Een hele grote toevloed is het weliswaar niet aangezien het al halfweg de maand is. Aan het begin van de maand, wanneer de Fransen hun loon krijgen, is het hier opvallend drukker."