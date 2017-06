Fransen komen verbintenis Seine-Schelde na

Dat heeft de Franse premier Edouard Philippe gezegd tegen de Franse volksvertegenwoordiger Xavier Bertrand. Het Seine-Scheldeproject wil het Seinebekken met het Scheldebekken verbinden. Daarvoor moet er nog een nieuw kanaal gegraven worden tussen Compiègne en Cambrai, het Canal Seine-Nord. Aan deze kant van de grens zijn al verschillende werken aan de Leie uitgevoerd.

Vermits de voormalige Franse burgemeester van Le Havre aangesteld werd als premier, gaf dat sommigen aanleiding om het project in vraag te stellen, want hij gaf vroeger te kennen dat hij geen voorstander is van het project.