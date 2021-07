Fransman aangehouden voor poging doodslag

De verdachte reed meermaals in de richting van een motorrijder van de douane. De feiten speelden zich op 22 oktober 2020 af langs de E40 richting Frankrijk. De douane wilde een voertuig controleren, maar daar had de bestuurder van de wagen duidelijk geen zin in. Hij weigerde te stoppen en reed herhaaldelijk in de richting van een motard van de douane. De achtervolging duurde tot in Frankrijk, waar de verdachte uiteindelijk kon ontkomen.

Afgelopen donderdag kreeg de politie van Middelkerke twee mogelijk verdachte personen in de gaten. Eén van hen bleek de eigenaar van het gevluchte voertuig te zijn. De 38-jarige man uit Noord-Frankrijk werd na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag en van gewapende weerspannigheid. De raadkamer in Brugge zal dinsdag oordelen of de dertiger langer in de gevangenis moet blijven.