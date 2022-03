Fransman blijft in cel voor dodelijke steekpartij in Oostende

De feiten spelen zich af in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 oktober 2021 in de Vooruitgangstraat. In de prostitutiebuurt krijgt een 30-jarige Fransman het rond 5.45 uur aan de stok met twee landgenoten. Bij de steekpartij loopt het slachtoffer levensbedreigende verwondingen op. In het ziekenhuis overlijdt hij een uur later aan zijn verwondingen.

"Onenigheid over een vrouw"

De twee andere Fransen werden gearresteerd en later ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Uit de eerste verklaringen bleek dat een banaal conflict aan de basis van de steekpartij lag. Enkele dagen na de feiten werd M.S. (34) door de raadkamer al onder voorwaarden vrijgelaten. S. bleef ter plaatse en zou ook de hulpdiensten gebeld hebben. Met de steekpartij zelf zou hij niets te maken gehad hebben.

C.B. (31) zit wel nog in de gevangenis. Volgens zijn advocaat werd de verdachte door het slachtoffer aangevallen met een mes. De fatale messteek zou per ongeluk zijn toegebracht toen hij tijdens de schermutseling op het slachtoffer viel. B. beweert ook dat er tussen S. en het slachtoffer een onenigheid over een vrouw zou zijn geweest.