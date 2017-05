Fransman die vluchtmisdrijf pleegde, blijft in de cel

De man die vorige week werd aangehouden na een ongeval met vluchtmisdrijf in Dikkebus, blijft in de cel.

Dat heeft de raadkamer in Ieper beslist. De Fransman van 24 woont in Komen en geeft toe dat hij het was die een jongen van 17 aanreed. Die raakte licht gewond aan het hoofd en de knie.

