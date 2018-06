Fransman met 4 kilogram heroïne gearresteerd

Bij een internationale actie tegen de handel in verdovende middelen en drugstoerisme, is in West-Vlaanderen een Fransman opgepakt die 4 kilogram heroïne in zijn bezit had. Dat meldt de federale politie maandag.

Tussen 31 mei en 3 juni werden 1.872 mensen gecontroleerd. 142 van hen waren in het bezit van drugs; 27 van hen waren onder invloed. Zeventien mensen werden gerechtelijk aangehouden en negen voertuigen werden in beslag genomen.

Drugsactie "Etoile"

De drugsactie "Etoile" werd uitgevoerd door de politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België. Er werden controles uitgevoerd op de vervoersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz en dit zowel langs autosnelwegen en provinciale wegen als op treinen, bussen en in drugspanden.

Grote vangst in West-Vlaanderen

In totaal werden 1.872 personen, 1.414 voertuigen en 55 treinen gecontroleerd. Er werden verschillende soorten drugs in beslag genomen: 35,5 gram hasjiesj, 699,05 gram marihuana, 969 cannabiszaden, 5 cannabisplanten, 20 joints, 4.350,7 gram heroïne, 46,31 gram cocaïne, 113,5 gram amfetamines, 59 gram paddenstoelen en 254 gram spacecake. Een Fransman met 4 kilogram in zijn bezit werd in West-Vlaanderen gearresteerd en ter beschikking gesteld van de Franse gerechtelijke overheden, die het verder onderzoek zullen voeren.

De samenwerking tussen de deelnemende landen is bijzonder goed verlopen, aldus de federale politie. "Bovendien zijn er onmiddellijk resultaten geboekt en heeft de actie ook informatie opgeleverd die zeer waardevol is voor de strijd tegen drugs in de toekomst. Dit soort van acties zal ook in de toekomst nog regelmatig georganiseerd worden."