Fraudedossier rond casinogebouw dreigt met sisser af te lopen

Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker vreest dat de zaak nooit voor de rechter komt. Nochtans zijn er volgens hem bewijzen te over van corruptie.

Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke: "Alles wat wij toen met de toenmalige oppositie gezegd hebben én waarvoor wij toen een strafklacht hebben ingediend, is uitgekomen. Er is een rapport van 3.000 pagina's van het parket waar alles over de corruptie klaar en duidelijk bewezen is. Er staat zelfs in dat een koerier enveloppen overhandigd heeft, hoeveel er in die enveloppen zat en wie ze gekregen heeft. Er zijn huiszoekingen geweest. Er zijn bekentenissen. verklaringen, bewijzen. Er staat zelfs een telefoontap in. Er staat klaar en duidelijk in wie wat gekregen heeft voor corruptie in de bouwdossiers. Meer kunnen wij toch niet doen. Het is onbegrijpelijk."

Middelkerke en Jean-Marie Dedecker hebben ook bijkomende onderzoeksdaden gevraagd, maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling adviseert nu aan de raadkamer om niet verder te vervolgen. Dedecker vermoedt dat het hele fraudedossier uiteindelijk in de doofpot gaat. In oktober moet blijken wat het gerecht uiteindelijk met het hele dossier zal aanvangen.

