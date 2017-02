Freddy Maertens viert verjaardag met boek

Meer over dit onderwerp vanavond in het nieuws van WTV en FOCUS

Freddy Maertens, opgegroeid in Lombardsijde en inwoner van Roeselare, is vandaag 65 jaar geworden. De wereldkampioen kreeg een boek als verjaardagsgeschenk.

Freddy Maertens werd twee keer wereldkampioen (Ostuni, 1976 en Praag, 1981), hij won drie keer de groene trui in de Tour. Tijdens de Ronde van Spanje van 1977 won hij dertien van de negentien ritten. In zijn hele carrière won hij meer dan 370 koersen.

Freddy Maertens was halfweg de jaren 1970 een grootheid in de wielersport. Samen met Marc Demeyer en Michel Pollentier vormde hij een magische drie-eenheid, in de iconische rode truitjes van Flandria.

Nu, op zijn 65e verjaardag, doet hij in een boek zijn verhaal: ontroerend en onthullend kijkt hij terug op winst en verlies, op vreugde en verdriet. Hij vertelt over verkeerde beslissingen, en prachtige overwinningen. En over zijn liefde voor Carine, zijn vrouw die hem al meer dan veertig jaar steunt.