Frederik D'hulster nieuwe algemeen directeur Howest

Frederik D’hulster is al 23 jaar verbonden aan Howest. Nu is hij directeur Onderwijs en Internationalisering aan Howest. Eerder was hij docent en opleidingscoördinator.

“Ik ben gepassioneerd door de ambitie om onze hogeschool als toonaangevende kennispartner verder geworteld te houden in het regionaal socio-economisch weefsel,” zegt D’hulster. Hij wil de hogeschool ook verder internationaal uitbouwen.

Aan de wieg van Howest

Lode De Geyter begeleidde mee de fusie van zes hogescholen tot Howest, was later departementshoofd van het PIH in Kortrijk en volgde in 2007 Roland Vermeersch op als algemeen directeur. Onder zijn leiding groeide Howest uit tot een hogeschool met meer dan 10.000 studenten.

Eén van de paradepaardjes is de opleiding Digital Arts & Entertainment, die studenten van over de hele wereld aantrekt, en ook internationaal prijzen in de wacht sleepte.