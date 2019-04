Bij de voorstelling van de dichtbundel kruipt de dichter in de huid van de vele uitgestorven wezens die in een veertigtal gedichten aan bod komen. Maar ook als mens worden we volgens Frederik Lucien De Laere bedreigd. We moeten daarom maatregelen nemen anders zijn de gevolgen niet te overzien.

Voor de performance bij de voorstelling van de bundel in het Damse kunstenplatform IJsbeer deed de Bruggeling een beroep op de regietalenten van zijn stadsgenote Els Deceukelier.