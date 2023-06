For Freedom-museum opent nieuwe vleugel

In Ramskapelle bij Knokke-Heist opent vanavond een nieuwe vleugel in het For Freedom-museum van de broer Jones. De nieuwe tentoonstelling focust op luchtgevechten, bombardementen en vliegtuigcrashes boven onze streek in de Tweede Wereldoorlog.

Freddy Jones, For Freedom Museum Ramskapelle: "Een stuk metaal is een stuk metaal. Maar als je het verhaal er achter kent, word je er stil van. Het verhaal Zinker-Zimke bijvoorbeeld. Een Duitse piloot die neegehaald wordt door een Amerikaanse piloot in Veurne. Die jongen ligt dus in de grond tot in 1998. Hij wordt opgespoord door de mensen van Bagaat. Hij wordt gevonden en wordt met militaire eer herbegraven in Lommel, waar hij zijn verdiende laatste rustplaats vindt."

Het For Freedommuseum toont in de nieuwe Airwing-vleugel samen met luchtvaartarcheologen een specifiek verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ook illustraties te zien van de Oostendse tekenaar Thomas De Caju. Elk jaar bezoeken 10.000 mensen het kleine museum dat bijna 15 jaar bestaat.