Fregat Leopold 1 vaart uit om Frans vliegdekschip te escorteren

De missie is in zekere zin een herhaling van een escortemissie van vorig jaar. Die moest echter midden maart stopgezet worden, nadat er na een stop in Brest (westen van Frankrijk) coronabesmettingen waren vastgesteld aan boord van het fregat en van het vliegdekschip. Twee derde van de bemanning was besmet met het virus, zo zei minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) onlangs.

Er zijn nu extra maatregelen getroffen. De 165 bemanningsleden van het fregat Leopold 1, onder wie heel wat West-Vlamingen, werden gedurende twee weken geïsoleerd, voordat ze op 7 februari aan boord gingen. Daar werken ze in bubbels. Er zijn ook coronatestkits mee aan boord. De volledige bemanning van de Charles de Gaulle, die zal afvaren vanuit Toulon (zuiden van Frankrijk), is gevaccineerd.

Tijdens de missie zal het fregat in de Middellandse Zee vertoeven, in de Rode Zee, het noorden van de Indische Oceaan en de Perzische Golf. Het zal zo onder meer deel uitmaken van de operatie Chammal, bedoeld om terreurgroep Islamitische Staat te bestrijden. Het vliegdekschip Charles de Gaulle zou de missie "Clemenceau" in juni beëindigen in Toulon.

