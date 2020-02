Freinetschool houdt de deuren dicht uit voorzorg

In Freinetschool Klimop in Oostkamp wordt vandaag geen les gegeven.

"In overleg met de brandweer hebben we besloten de school gesloten te houden omwille van veiligheidsredenen! Het risico is te groot om op het domein aanwezig te zijn", luidt het in een mededeling aan de ouders. Er is ook geen opvang voorzien. De school bevindt zich op een domein waar heel veel bomen staan.

Lessen in eetzaal

En in de school Mandelbloesem in Oostrozebeke volgen de leerlingen van twee klassen dan weer les in de eetzaal. De school is bezig met verbouwingen en normaal gezien volgen de leerlingen les in tijdelijke containerklassen die op het schooldomein staan. Dat is een groene omgeving waar veel bomen staan. Maar twee bomen dreigen om te vallen. De brandweer heeft al takken verwijderd.