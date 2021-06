Dat werk maakte de Waalse kunstenaar, die lang in Sint-Idesbald verbleef, in begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hij was in die tijd gefascineerd door het thema zeemeerminnen. Het schilderij is aangebracht op een bepleisterde drager die samengesteld is uit zand en kalk. Maar omdat er in het verleden mocht gerookt worden in de voormalige speelzaal, was het kunstwerk fel vergeeld geraakt.