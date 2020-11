FrieslandCampina wil duizend banen schrappen in Nederland, België en Duitsland

Het Nederlandse zuivelconcern FrieslandCampina wil kosten besparen en is daarom van plan tegen eind 2021 circa duizend arbeidsplaatsen te schrappen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. In ons land werken ruim 1.300 mensen voor FrieslandCampina.

De zuivelreus doet dat onder druk van de directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie, klinkt het dinsdag in een persbericht. Ook staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk.

Het concern wil de organisatie optimaliseren. Daarbij mikt FrieslandCampina vooral op het productienetwerk, managementlagen, ondersteunende diensten en functies. In Nederland, België en Duitsland kunnen productielocaties worden gesloten of activiteiten overgeplaatst, zo laat het bedrijf verstaan. Bovendien kunnen niet-kernactiviteiten worden afgestoten.

Waar mogelijk wordt het banenverlies opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten, aldus de groep.

Wereldwijd stelt het bedrijf ongeveer 24.000 mensen te werk. In België werken ruim 1.300 mensen voor FrieslandCampina, onder meer in een productievestigingen in Aalter. Waar precies de banen verdwijnen, is nog niet bekendgemaakt.