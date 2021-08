Frietpot vat vuur in pand Kortrijk, 10 bewoners geëvacueerd

In de Wandelingstraat in Kortrijk is afgelopen nacht brand uitgebroken op de eerste verdieping van een pand boven een nieuw wokrestaurant.

Het vuur ontstond door een oververhitte frituurpan. De eigenaar van het pand had die aangezet omdat hij honger had, maar was in slaap gevallen. Toen hij wakker werd stond de frietpot in lichterlaaie. Toen goot hij water op de olie waardoor het vuur onmiddellijk uitbreidde. Hij kon zich uit de voeten maken en wekte ook een vriend die ook in de woning lag te slapen. Ook de buren van de aanpalende woningen, een tiental mensen werden geëvacueerd. De schade is groot, de keuken brandde volledig uit en de rest van de eerste verdieping liep zware rookschade op. De eigenaar zou in september zijn wokrestaurant op het gelijkvloers openen.