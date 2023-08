Frietproducent Agristo koopt site in Frankrijk om nieuwe fabriek te bouwen

Frietproducent Agristo uit Wielsbeke koopt de site van suikergroep Tereos in het Noord-Franse Escaudoeuvres. Dat meldt het Franse ministerie van Industrie.

Voor de producent van diepgevroren aardappelproducten is een uitbreiding net over de grens een logische keuze. Frankrijk is een belangrijke afzetmarkt. Bovendien leent de Noord-Franse regio zich uitstekend voor de aardappelteelt. De gunstige locatie bij Cambrai en het toekomstige kanaal Seine-Nord bleken ook van belang.

"Deze site kent een geschiedenis van 150 jaar in de agro-voedingsindustrie. We zetten dit graag verder met een moderne, duurzame productielocatie waar we een beroep zullen doen op de expertise van de Franse aardappeltelers", zegt co-CEO Hannelore Raes.

2027

Het bedrijf investeert 350 miljoen euro om in 2027 een fabriek voor de verwerking van aardappelen te openen, goed voor zowat 350 directe banen. De start van de productie is voorzien voor het tweede semester van 2027.

Agristo werd opgericht in 1986 en stelt zowat 1.200 mensen te werk in België (Wielsbeke, Harelbeke en Nazareth) en Nederland (Tilburg), goed voor een omzetcijfer van zowat 900 miljoen euro. Ook in India heeft de aardappelverwerker een vestiging.