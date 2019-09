Frietrock werd geen overrompeling: "Slecht weer wrong ons de nek om"

Het Sint-Maartensplein werd volledig geïntegreerd als belevingszone, er was een nieuwe fietsenstalling op het Minneplein en er werd rekening gehouden met een tijdelijke afsluiting van de ingang bij een overrompeling. Ook de line-up oogde best indrukwekkend voor een gratis festival. "Maar het slecht weer wrong ons de nek om", reageerde Patrick Thijs, voorzitter van Frietrock vzw, ontgoocheld. "Enkel tijdens het optreden van Golden Earring hadden we een tamelijke opkomst, al bleven de mensen niet. De bankjes en tafeltjes, die we voorzien hadden, bleven grotendeels leeg en er werd veel minder eten en drank geconsumeerd. Of dit gevolgen heeft voor volgend jaar? Dat kan ik nog niet zeggen."