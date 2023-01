Frisse look of lelijke smurfenhuizen? Meningen verdeeld na renovatie van Kortrijkse sociale woningen

Een kwestie van smaak. De meningen over het uitzicht van gerenoveerde sociale woningen in een wijk in Kortrijk zijn verdeeld.

De buitenkant van de huizen kreeg opvallende tegels, in verschillende soorten blauw. Sommigen vinden de nieuwe look van de huizen lelijk en noemen ze "smurfenhuizen". Anderen kunnen de stijl wel smaken.

Nieuwe look na renovatie

De sociale huizen op de wijk Drie Hofsteden in Kortrijk zijn onlangs gerenoveerd. Het waren klassieke woningen in typische rode baksteen maar bij de renovatie is gekozen voor een vernieuwde look.